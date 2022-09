Falta de segurança afeta alunos de escola do bairro Navegantes, em Porto Alegre

publicidade

Após uma semana fechada em razão da falta de segurança e de profissionais, a Escola Estadual de Ensino Normal 1º de Maio, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, reabriu suas portas. Porém, as dificuldades permanecem no estabelecimento que oferece Ensino Médio e Magistério, nos três turnos.

O diretor da instituição, Daniel Kruse, explica que o principal pedido é por profissionais para a portaria e por monitoria escolar. “Falta um funcionário para a portaria. Já aconteceu de entrarem na nossa escola e roubarem uma bicicleta. Também não temos monitores para evitar depredação e brigas. E não há como professores e direção andarem atrás de alunos o tempo todo”, ressalta.

No dia 23 de setembro, houve uma manifestação pública da comunidade escolar pedindo providências. Após a repercussão, o diretor disse que a Secretaria Estadual da Educação confirmou que enviará trabalhadores à escola, e que estão em trâmite de contratação. Mas, até agora, ainda não chegaram à instituição monitores e porteiro.

A escola foi fechada por falta de segurança no entorno. E, mesmo com a retomada, a sensação ainda permanece. “Reabrimos a escola para os alunos terem aula presencial, mas seguimos sem os profissionais que foram prometidos. Fizemos isto para não prejudicar os alunos, mas muitos pais ainda estão com medo de mandar os filhos”, lamenta o diretor.