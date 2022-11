Feira das Profissões da Ulbra recebe alunos a partir desta terça-feira

publicidade

A Ulbra realiza, de terça a quinta-feira , no Campus Canoas, a Feira das Profissões. São esperados cerca de 2 mil alunos do Ensino Médio das redes pública e privada de Porto Alegre, Região Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral. Na atividade, jovens percorrerão os caminhos de Extensão, Pesquisa e Ensino, que embasam a aprendizagem na universidade.

O evento, aberto à comunidade, ainda terá espaços dedicados à Educação a Distância (EAD) e Relações Internacionais, expondo experiências de intercâmbios, empreendedorismo e inovação, através da Rede Ulbra de Inovação, além da realidade dos estágios profissionais.

A feira integra a Expoulbra, que é dedicada a acadêmicos de instituições de ensino do país, iniciantes ou já inseridos no universo de pesquisa e extensão.