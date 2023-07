Fies, pós-graduação e extensão. Conferir a Agenda do Ensino desta quarta-feira, 12 de julho

publicidade

Fies

Foi divulgada ontem (11/7), a ordem de classificação e pré-seleção dos candidatos ao processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao 2º semestre de 2023. Essa edição disponibiliza 77.867 vagas acadêmicas, em 1.265 instituições privadas de Ensino Superior no país. Os selecionados devem se inscrever entre 12 e 14/7. Acesso à inscrição e ao resultado, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Fies.

Mestrados e Doutorados

A Universidade Feevale, com campus sede em Novo Hamburgo, inscreve à seleção para cursos de mestrado e doutorado, com ingresso no 2º semestre de 2023. Haverá análise de documentos, projeto de pesquisa e entrevista individual. O resultado será divulgado em 4/8; e as matrículas ocorrerão de 7 a 11/8. As inscrições podem ser realizadas até as 22h, de 18/7, pelo site da Feevale.

Salão de Extensão

A temática e os regulamentos do Salão Ufrgs foram divulgados ontem (11/7), pela Universidade Federal do RS, em Porto Alegre. O tema desta edição é “Universidade e Comunidade em Conexão”. A programação completa e a lista de palestrantes serão divulgadas posteriormente. No Salão, acontecem seis eventos paralelos: Salão de Iniciação Científica (SIC), Salão de Extensão, Salão Ufrgs Jovem, Feira de Inovação Tecnológica (Finova), Salão Edufrgs e Salão de Ensino. As inscrições gerais poderão ser feitas entre 1º/8 e 1º/9. Detalhes e inscrições pelo site da Ufrgs.