Governo do RS divulga o calendário 2023 para ensino

O alinhamento de datas para a construção do Calendário Escolar 2023 no RS foi divulgado no final desta semana às direções das escolas estaduais. Os principais períodos do próximo ano letivo foram construídos entre a Secretaria Estadual da Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), visando dar continuar à caminhada de fortalecimento do Regime de Colaboração entre Estado e municípios gaúchos.

Conforme o Calendário, as aulas do próximo ano terão início em 23 de fevereiro e se encerrarão em 22 de dezembro. O recesso escolar será entre os dias 19 e 30 de julho. E o começo do 2º semestre está marcado para o dia 1º de agosto.

A Secretaria ratificou que integrarão o calendário das escolas cinco sábados letivos a serem definidos pela Secretaria Municipal de Educação de cada município e cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de referência, de maneira conjunta, a fim de possibilitar o cumprimento dos 200 dias letivos anuais, tendo em vista feriados municipais e especificidades de cada região.

Nas escolas particulares, o calendário letivo de 2023 para a Educação Básica foi anunciado em agosto último. A proposta do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS (Sinepe/RS) é de aulas a partir do dia 22 de fevereiro e até 22 de dezembro. E com o recesso escolar de julho entre 24 e 30 de julho, totalizando o mínimo de 200 dias letivos.

Períodos Escolares

• Rede Pública Estadual

1º trimestre: 23/2 a 31/5

2º trimestre: 1º/6 a 15/9

3º trimestre: 18/9 a 22/12

Sábados: Serão 5 sábados letivos, a serem definidos pelas respectivas Coordenadorias (CREs) do Estado e pelas secretarias municipais

• Rede Privada

Início das Aulas: 22/2

Término: 22/12

Recesso Escolar: 24 a 30/7