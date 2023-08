IFRS instala Programa de Energia Solar

publicidade

Gestão inteligente, uso responsável de recursos e otimização de energia. Estas são metas do Programa de Eficiência Energética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS (IFRS), lançado na última sexta-feira (11/8), no Campus Porto Alegre.

O empreendimento, iniciado em 2019, está na 3ª etapa de instalação, com entrega prevista para dezembro de 2023. A pró-reitora de Administração, Tatiana Weber, explicou que um dos atuais objetivos é equalizar a redução do consumo de energia em todos os campi do IFRS.

No evento – com a presença de Reitoria, pró-reitores, diretores dos campi, servidores e estudantes do Instituto, além de lideranças e autoridades políticas – foram detalhadas etapas, investimentos e benefícios do projeto. Assim, estima-se que, até 2024, o Instituto produzirá 65% da energia consumida.

No início de agosto, a instalação das placas solares foi para a 3ª etapa, com novo investimento, de R$ 1,6 milhão, para aquisição de novas usinas fotovoltaicas, confirmado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). A previsão total de investimentos é de R$ 7 milhões, até o final das obras de instalação em 16 campi do RS.

Alexandre Martins Vidor, representando a Setec/MEC, citou a qualidade do ensino dos Institutos Federais do país. E destacou a importância de planejamento e organização, para que haja projetos sustentáveis para a rede. Além da redução de custos para o IFRS, prevista em R$ 650 mil, em 2023, “essa economia vai proporcionar que muitas ações finalísticas aconteçam e beneficiem a nossa comunidade”, argumentou o reitor Júlio Xandro Heck.

O Instituto tem parceria com o Programa Federal para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética nas Instituições Federais de Educação (EnergIFe), do MEC. Dessa forma, será possível implementar o Portal de Gerenciamento de Energia, para monitorar, em tempo real, o consumo de energia elétrica e de outras variáveis em cada unidade.

*Sob surpervisão de Maria José Vasconcelos.