IFRS investe em energia solar

Com foco em preservação ambiental e redução de gastos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) lançará nesta sexta-feira (11/8), o Programa de Eficiência Energética. Uma das principais frentes de energia renovável do projeto é a utilização de usinas fotovoltaicas, que estão em processo de instalação em 16 campi. E a meta é desenvolver ações que aliem vantagens econômicas e ambientais.

A instalação das placas solares começou em 2019. O objetivo é que, até o próximo ano, o IFRS já produza 65% da energia que consome. O professor Ivan Jorge Gabe, engenheiro eletricista e integrante do Grupo de Trabalho de Eficiência Energética, revela que a expectativa é atingir uma economia próxima a R$ 1 milhão anuais.

O total de investimento previsto para este programa é de R$ 7 milhões, extraorçamentários, não previstos no orçamento institucional e arrecadados externamente. A Instituição contou com aporte financeiro de emenda parlamentar da bancada federal gaúcha e recursos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.

Para o reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, este é um grande projeto institucional, que busca por soluções sustentáveis de geração de energia, atento à necessidade de economia e redução dos custos institucionais, o que irá beneficiar a própria comunidade acadêmica. Ele assinala que o projeto coloca o IFRS entre as instituições de ensino brasileiras que mais geram energia renovável.

