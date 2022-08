IMED anuncia investimento de R$ 100 milhões e passa a se chamar Atitus Educação

publicidade

A IMED, instituição de ensino superior do Sul do país anunciou que investirá R$ 100 milhões, até 2026, na ampliação da presença no Rio Grande do Sul, na inovação no modelo educacional e na entrada em novos Estados. Como preparação deste novo ciclo de crescimento, a IMED apresenta também uma nova marca e passa a se chamar Atitus Educação.

De acordo com o presidente da instituição, Eduardo Capellari, a expansão vem sendo planejada há dois anos. "Agora grande parte do que planejamos está sendo executado: o lançamento da nova marca, a aquisição de uma instituição em Ijuí", exemplifica.

Enquanto o Ensino Superior do Rio Grande do Sul registrou perda de 25% nas matrículas entre os anos de 2018 e 2020, segundo o MEC, a Atitus cresceu 40%. "Existe uma oportunidade no RS, por conta do modelo de ensino superior no Estado. Vemos uma oportunidade de consolidação no setor e, ao mesmo tempo, vemos uma oportunidade de mudança no modelo de ensino", afirma Capellari.

Na Atitus, os estudantes poderão trilhar dois diferentes caminhos: empreendedorismo ou empregabilidade. O suporte ao aluno ocorre por meio de mentorias de carreira e direcionamentos específicos para essas duas frentes. "As universidades tradicionais geram uma grande dívida. Os alunos, depois de formados, não conseguem pagar o investimento realizado. Queremos levar a um maior nível de empregabilidade ou então de empreendedorismo, que justifique o investimento feito", destaca o presidente.

Entre os diferenciais da plataforma está o acompanhamento do aluno desde que ingressa no curso, passando pela avaliação e orientação para a trilha que quer seguir, com acompanhamento ao longo dos anos que permanece na instituição e além deste tempo.

Depois de formado, os egressos da Atitus serão monitorados e apoiados no desenvolvimento de suas carreiras e vidas empresariais. Para isso, a instituição contará com Head de Carreiras e equipes dedicadas a esse acompanhamento, além de tecnologias de inteligência artificial para apoiar essas jornadas. "As universidades não podem mais dizer para o formando: 'Parabéns, está formado, boa sorte'. É preciso de um processo maior de acompanhamento durante a graduação e pós-formatura para garantir que as pessoas poderão pagar o investimento", justifica Capellari.

Fisicamente presente em Porto Alegre, Passo Fundo e Ijuí, a Atitus Educação planeja o ingresso em novos mercados até final de 2023, olhando prioritariamente para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A expansão vem ocorrendo tanto com aquisições quanto com crescimento orgânico. Além disso, no primeiro semestre de 2023, a Atitus Educação inaugurará um novo campus, em Erechim, na região norte do Estado, onde contará com cursos de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Ciência da Computação e Psicologia.