Inep monitora todas as etapas do Enem

publicidade

No país, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva visitaram a Sala de Situação do Inep, na manhã de domingo (5/11). No local, é feito o monitoramento de todas as etapas do Enem.

Lula avaliou o aumento de inscritos no Enem como uma demonstração do “apetite dos jovens brasileiros em voltarem a estudar”. E celebrou o fato de mulheres, pretos e pardos serem maioria entre os candidatos. Dos 3,9 milhões de inscritos, 63% são mulheres. Já o ministro Camilo Santana considerou êxito na logística do Exame, avaliando um início de provas “sem nenhuma intercorrência”. E lembrou as duas novidades em acessibilidade neste Enem 2023: prova com imagens coloridas; e cartão-resposta e folha de Redação ampliados para deficientes visuais.

Ao assegurar que todos os problemas com energia elétrica foram resolvidos nos locais de prova do Enem em SP, o ministro Camilo assinalou que os estudantes que forem prejudicados pelas condições climáticas no país poderão participar do Enem na reaplicação de novas provas, nos dias 12 e 13/12.

Atualidades e informes