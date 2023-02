Iniciativa alerta para as regras de trânsito na volta às aulas em Porto Alegre

publicidade

Estudantes da rede pública e privada de Porto Alegre tiveram uma ajuda dos céus para aprenderem regras de trânsito, nesta segunda-feira. O Projeto Escola Amiga, da EPTC e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), levou voluntários vestidos de anjos para auxiliarem e orientarem pais e crianças a fazerem a travessia pelas faixas de segurança corretamente. As atividades foram realizadas com alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monte Cristo, no bairro Vila Nova, e da Escola Rainha do Brasil, de ensino privado, no bairro Santo Antônio.

Amanda Silveira Petillo, mãe da Sofia, 10 anos, da Antonela, 6, e do Otto, 2, recebeu ajuda dos anjos da guarda, enquanto levava as meninas para a aula. Ela destacou a importância da ação. "É muito importante, porque as pessoas, às vezes, querem atravessar com pressa. Eu já ensino pra elas que tem que atravessar na faixa", afirma a esteticista.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana da Capital, Matheus Ayres, participou da iniciativa e salientou que a responsabilidade pelo cuidado com as vidas é de todos. Por esse motivo, EPTC e secretaria reforçam o papel de pedestres e motoristas, nesta retomada das aulas.“Todo mundo está um pouco enferrujado, né? O pai, a mãe que é motorista, a própria criança, que já está afastada da escola há algum tempo. Todos conhecem as regras de trânsito, sabem o que é uma faixa de segurança, sabem que tem que esperar o carro, mas estão um pouquinho enferrujados das férias e a gente está realizando esse projeto”, explica. O Otto, filho mais novo de Amanda, já está aprendendo. “Ele vê as cores, vermelho, verde e amarelo, que são importantes, e já vai aprendendo desde pequeno. Ele diz ‘tá parado, pai, para o carro'”, conta a mãe.

A iniciativa com as personagens tem um contexto lúdico. “Os anjos da guarda, que a gente representa, precisam de férias, porque é um trabalho pesado quando temos que defender para não acontecer nenhum perigo por atravessarem fora da faixa”, conta Rafaela Beatriz Wachholz, de 13 anos, que foi a anjinha da família de Amanda durante a na frente da escola Rainha do Brasil. Agentes de fiscalização de trânsito e transporte participaram da ação, parando os carros que se aproximavam da faixa para garantir a segurança viária. A equipe da Escola Pública de Mobilidade (EPM) também esteve nos locais, distribuindo material educativo, com ajuda do boneco Azulito, mascote da EPTC. Conforme o coordenador da EPM, Diego Marques, a ideia é o projeto se estender para dentro das salas de aula. “A gente lançou também o manual do educador, que é um um documento eletrônico que pode ser acessado pelos professores. Ele vai sugestionar, dentro da área de conhecimento de cada professor, uma ação educativa”, detalha.

As ações do Projeto Escola Amiga vem sendo realizadas desde a retomada das aulas na rede municipal, na última semana, com atividades lúdicas para as crianças em instituições públicas e privadas parceiras. A iniciativa tem como objetivo fundamentar a educação para o trânsito em valores como respeito, gentileza e cooperação, inserindo o tema de forma transversal e contínua nas escolas, para que crianças e adolescentes em formação sejam cidadãos mais conscientes. Para a voluntária Rafaela é importante a participação também de jovens como ela, para mostrar que é preciso conscientização em todas as faixas etárias. A EPTC recebe inscrições de voluntariado para os projetos por meio do site www.eadeptc.com.br.

As atividades de orientação do trânsito, com distribuição de material informativo seguem até o final da semana, atendendo o total de 10 escolas. As próximas ações serão nesta terça-feira, nas instituições Madre Raffo e EEEF Evarista Flores da Cunha, no bairro Belém Novo, pela manhã, e, à tarde, na EEEF Gen. Neto, no bairro Lajeado. Na quarta-feira, serão atendidas a EEEF Mathias de Albuquerque, no bairro Ipanema, pela manhã, e o Colégio São Judas Tadeu, no bairro Cristo Redentor, de tarde. Na quinta-feira, é a vez da EEEF Brigadeiro Silva Paes, no bairro Teresópolis, pela manhã, e da EEEF Branca Diva, no bairro São Geraldo, de tarde. Já na sexta-feira, serão atendidas, de manhã, a EEEF Padre Balduino Rambo, no bairro Partenon e, de tarde, o Colégio São Francisco Menino Deus, bairro Menino Deus.