Inovação, Extensão e Feira do Livro. Confira a Agenda do Ensino desta quinta-feira, 7 de setembro

publicidade

Tribos Jovens Empreendedores

A Secretaria Estadual da Educação, em conjunto com a ONG Parceiros Voluntários, inscreve, até 15/9, para o projeto Tribos Jovens Empreendedores. A formação, on-line e gratuita, incentiva inovação, criação e protagonismo juvenil em sala de aula. As atividades são destinadas a professores e alunos da rede pública estadual, do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Inscrições para educadores. E inscrições para estudantes.

Programa Mais Juntas

O projeto de extensão "Mais Juntas", da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), iniciou, nesta semana (em 4/9), a campanha regional #compartilhasemmedo. A ação visa divulgar a Cartilha Orientadora para Vítimas de Violência de Gênero, desenvolvida pela equipe do programa acadêmico. A cartilha busca orientar vítimas de violência de gênero a identificar abusos, e responder dúvidas frequentes sobre o assunto.

69ª Feira do Livro de Porto Alegre

Professores e instituições de ensino já podem inscrever estudantes do Ensino Fundamental para encontros com autores de literatura infantil e juvenil no ciclo “O autor no palco”, da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, que será entre 27/10 e 15/11. O formulário de inscrição deve ser solicitado pelo e-mail visitacaoescolar@gmail.com. As atividades serão no Teatro Carlos Urbim, localizado na Travessa Sepúlveda, entre o Museu de Arte do RS Ado Malagoli (Margs) e o Memorial do RS, no Centro Histórico. E, à noite, também haverá saraus e outras atividades para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).