Inscrições prorrogadas, cursos e oficinas. Confira a agenda do Ensino deste sábado, 20 de maio

Seleção na UFPel

O prazo das inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi prorrogado até amanhã (21/5). São ofertados 69 cursos de graduação, e o ingresso é realizado por meio da nota do Enem, para candidatos que prestaram a prova entre 2018 e 2022. Inscrições pelo site.

Curso de Oratória

A Universidade Feevale inscreve para o curso Oratória, Dicção e Desinibição, que acontecerá de 22 a 25/5, das 18h às 21h, no Campus II (ERS-239, 2755, em Novo Hamburgo). O único pré-requisito é ter idade mínima de 14 anos. Detalhes e inscrições pelo site da instituição.

Empregabilidade e Empreendedorismo

A Fadergs realiza a Semana da Empregabilidade e Empreendedorismo, de 22 a 25/5, na sede do Centro Universitário em Porto Alegre (rua Marechal Floriano Peixoto, 185 - Centro Histórico). A programação terá oficinas, palestras e debates sobre temas atuais do mercado de trabalho e das profissões. E no último dia do evento, ocorrerá um feirão de empregos, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS) e o Sine, com oferta de vagas de trabalho.