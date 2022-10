Instituições de ensino do RS incentivam carreiras

publicidade

Os avanços tecnológicos têm redesenhado o ambiente de trabalho. Por isso, instituições de ensino atualizam currículos, redefinem propostas, ampliam e promovem oportunidades, visando maior proximidade com o mercado de trabalho, no qual a tecnologia já não é mais uma tendência, mas uma realidade. Uma delas é a Faculdade Estácio, em Porto Alegre, que oferecerá palestras com transmissão pelo Youtube e abertas ao público, no evento “Mês da Carreira”, nos dias 25, 26 e 27 de outubro.

Com o tema “A tecnologia no mercado de trabalho já não é mais uma tendência, é uma realidade”, o encontro conectará universitários a profissionais com atuação no mercado. Algumas das questões levantadas abordarão as capacitações em alta no futuro, e como as empresas retêm talentos em um cenário de médio e longo prazos.

O Centro Universitário Cesuca, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, contará hoje com uma Feira de Profissões em versão virtual. A ação objetiva auxiliar os participantes no processo de decisão de carreira, com testes vocacionais e tour pela instituição. Inscrições e mais informações pelo: feproon.com.br. A programação também terá versão presencial e gratuita no dia 24/10, sem necessidade de inscrição prévia.

A Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo, realizará, de 24 a 28/10, paralelamente ao Mundo Feevale Way, o 14 Trame – Trabalho e Mercado. O evento visa promover a interação entre o mercado de trabalho e a formação profissional. As atividades são gratuitas. Uma das atrações é a Feira de Oportunidades, na Rua Coberta do Campus II (ERS-239, 2.755, em Novo Hamburgo). E entre as palestras haverá sobre a criação da trajetória profissional. O Trame também promoverá três cursos gratuitos: Negócios Conscientes: um novo jeito de fazer negócios; Seja Singular; e Oratória: aprenda a falar em público.

Já a Universidade Anhanguera, com unidade no Centro de Porto Alegre, promoverá o evento “Carreira em Pauta”, de 25 a 27/10, reunindo especialistas para discutir protagonismo e desenvolvimento profissional. O debate incluirá engajamento e produtividade. E o público ainda terá oportunidade de conquistar bolsas de estudo em pós-graduação EAD, nas palestras. O tema do evento é inspirado no livro “Seja Egoísta com sua Carreira”, de Luciano Santos, palestrante e LinkedIn Top Voices. O encontro é gratuito e on-line.

Confira algumas das atividades

• Estácio: Oferece palestras via Youtube (neste link).

• Cesuca: Disponibiliza feira de profissões, em formato virtual (neste link).

• Feevale: Terá feira de oportunidades (neste link).

• Anhanguera: Debate engajamento e produtividade, em formato on-line (neste link).