Instituto Ling, Itaú Social e UCS Idiomas. Confira a Agenda do Ensino deste sábado, 25/11

Depressão na infância e adolescência

Na próxima quarta-feira (29/11), o Instituto Ling (rua João Caetano, 440), na Capital, terá o encontro “Depressão na infância e adolescência”. É com o psiquiatra Christian Kieling, e voltado a mães, pais e responsáveis.

Projeto Social

A Fundação Itaú Social inscreve ao curso gratuito de avaliação sobre o impacto de um projeto social ou política pública no município. A formação é para estudantes de pós-graduação, graduados e profissionais das áreas Economia, Administração Pública e atividades semelhantes. São aulas on-line, com carga horária de 100h. Inscrições até 18/12.

Línguas Estrangeiras

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inscreve para cursos de idiomas, pelo “Programa UCS Línguas Estrangeiras”. São oferecidos: alemão, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português para estrangeiros. As aulas começarão no dia 11/3/2024; e as inscrições devem ser feitas até 7/3/2024.