International Week, Inovação e Feira de Profissões. Confira a Agenda do Ensino desta terça, 3/10

UCS International Week

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) deu início, nesta semana (2/10), à 1ª edição da UCS International Week. O evento seguirá, em todos os campi, até 6/10. Haverá palestras, workshops, aulas abertas de línguas estrangeiras, exposições artísticas, entre outras atividades presenciais e on-line, com a participação de convidados de instituições parceiras, consulados, associações internacionais e agências de intercâmbio. O evento é gratuito e voltado a estudantes, pesquisadores e interessados no desenvolvimento de competências globais e interculturais da comunidade acadêmica. Detalhes e programação completa no site da UCS.

Gurias na Inovação

Até 9/10, ficam abertas as inscrições do “Gurias na Inovação”, projeto da Secretaria Estadual da Educação, por meio da parceria entre a Superintendência de Educação Profissional (Suepro) e o Sebrae-RS, para selecionar novas ideias e fomentar o protagonismo feminino no mercado de trabalho. Serão premiados três projetos de alunas da rede pública estadual gaúcha. Inscrição pelo formulário.

Feira de Profissões Cesuca

Na quinta-feira (5/10), o Centro Universitário Cesuca (rua Silvério Manoel da Silva, 160), em Cachoeirinha, fará mais uma edição da Feira de Profissões (Fepro), com o retorno das atividades presenciais neste ano. O evento é gratuito e tem o objetivo de auxiliar os estudantes a definirem cursos de graduação e possibilidades de carreira. Além disso, visa oferecer um panorama sobre a vida universitária e o mercado de trabalho. Programação e inscrição no app “Fepro”, disponível para Android ou iOS. Mais informes no site da Cesuca.