Leilão do curso de Medicina da Ulbra acontece nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 31, acontece o leilão do curso de Medicina da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), de Canoas. A 4ª Vara Cível da Comarca do município determinou a suspensão da proclamação do resultado do leilão do curso.

Na decisão, o juiz Sandro Antônio da Silva considerou que “as impressões preliminares exigem a cautela de suspender a proclamação do resultado do certame, conforme aconselhou a Administradora Judicial e o Ministério Público, a fim de melhor ouvir credores e instituições diretamente ligadas ao negócio em pauta”.

O juiz também suspendeu o leilão dos imóveis da mantenedora da Ulbra, a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra). Os bens são avaliados em R$ 251 milhões. O magistrado ainda mandou intimar o Ministério da Educação (MEC) para se manifestar nos autos, diante dos indícios de irregularidades.

