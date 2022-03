Lista dos aprovados do Fies está disponível para consulta

publicidade

A lista dos aprovados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2022 já está disponível para consulta no site do Ministério da Educação (MEC).

Os participantes que forem pré-selecionados devem complementar as informações de cadastro a partir de segunda-feira. Quem não foi pré-selecionado será automaticamente incluído na lista de espera, que ocorre até o dia 4 de maio de 2022.

O Fies é um programa do MEC que financia cursos superiores pagos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Pode se inscrever no processo seletivo o candidato que participou do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Cronograma

Prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular – de 21 a 23 de março.

Prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera – de 24 de março a 4 de maio.

