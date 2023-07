Mais de 765 mil alunos do RS retornam às aulas na segunda-feira

publicidade

As 2.349 escolas da rede estadual já estão preparadas para receber os mais de 765 mil alunos a partir de segunda-feira. O retorno do recesso de inverno, que durou uma semana, deve contar com o tradicional acolhimento e as atividades lúdicas de boas-vindas à comunidade escolar.

De acordo com a secretaria estadual de Educação, algumas escolas já vão começar o segundo semestre com melhorias, como reformas elétricas, pinturas de fachadas, coberturas de quadras de esporte e construção de banheiros com acessibilidade. Devido ao ciclone extratropical, as escolas também receberam, durante o mês de junho, novos mobiliários completos – como armários, mesas e cadeiras, além de equipamentos tecnológicos para atividades pedagógicas.

Como novidade, o segundo semestre também repercute aspectos trabalhados durante a Jornada Pedagógica (ocorrida entre 19 e 21 de julho). Dentre eles, o planejamento pedagógico e o uso das avaliações; a realização do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e dos Estudos de Aprendizagem Contínua; e a matriz curricular do Ensino Médio em Tempo Integral. Durante a jornada, também foram abordadas atividades formativas que ocorrerão ao longo do ano.

40 mil alunos voltam às aulas em Porto Alegre

Mais de 40 mil alunos de 52 escolas municipais de Ensino Fundamental voltam às aulas nesta segunda-feira, 31. Os estudantes do 1º ao 9º ano tiveram uma semana de recesso.

"Vamos para o segundo tempo do ano letivo, com muito ânimo para atingir os objetivos de qualificar a educação de Porto Alegre. Desejo um ótimo segundo semestre a todos os alunos, professores e funcionários da nossa potente rede municipal de ensino", comentou o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

No turno da noite, serão retomadas as aulas do sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já as escolas de Educação Infantil retornarão as aulas nesta terça-feira, 1º.