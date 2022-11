MEC define prazos de inscrição do Sisu, Prouni e Fies para o primeiro semestre de 2023

publicidade

As inscrições para os primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já estão definidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os calendários foram anunciados nesta sexta-feira pelo MEC, dois dias após a divulgação dos gabaritos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorreu nos dias 13 e 20/11 e terá seus resultados finais, que influenciam diretamente na participação em todos os processos seletivos, divulgados em fevereiro de 2023.

Mesmo sem saber as notas oficiais, os estudantes que realizaram o Enem já podem se planejar para concorrer às vagas para ingressar no ensino superior, e em alguns casos, até mesmo escolher o seu melhor desempenho. No Sisu, programa que oferece vagas em universidades públicas sem precisar fazer o vestibular próprio da instituição, a classificação é realizada com base na nota obtida no exame de 2022. Já para o Prouni, programa que promove o acesso às universidades particulares brasileiras a estudantes de baixa renda que tenham cursado o ensino médio em escola pública, ou como bolsista integral em escola particular, serão válidas notas de 2021 e 2022. Para o Fies, que é destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas, quem participou de uma das edições do Enem, a partir de 2010 até a mais recente, poderá se inscrever.

Os editais das três seletivas serão publicados em janeiro. Os documentos detalharão os cronogramas completos e as regras de cada processo seletivo. Em datas mais próximas da abertura das inscrições, o MEC divulgará a quantidade de vagas. As inscrições para os processos são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/)

