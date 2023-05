MEC divulga edital do Enem 2023; veja datas das inscrições e das provas

publicidade

O Ministério da Educação divulgou o edital do Enem 2023, que acontecerá em novembro. O documento, publicado nesta segunda-feira, informa as datas de inscrição, de prova e da divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. As incrições para o exame deste ano vão de 5 a 16 de junho. O pagamento da taxa de R$ 85 deve ocorrer entre 5 e 21 de junho.

A aplicação das provas será feita em dois fins de semana, nos dias 5 e 12 de novembro. Os locais de prova serão divulgados após a inscrição. O gabarito oficial será divulgado no dia 24 de novembro, e os resultados dos candidatos serão publicados pelo Inep em 16 de janeiro de 2024.

Cronograma Enem 2023

• Inscrição: de 5/6 a 16/6

• Pagamento da taxa de inscrição: de 5/6 a 21/6

• Solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: de 5/6 a 16/6

• Resultado prévio do atendimento especializado e tratamento pelo nome social: em 26/6

• Solicitação do recurso do atendimento especializado e tratamento pelo nome social: de 26/6 a 30/6

• Resultado do recurso sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social: em 5/7

• Aplicação: de 5/11 a 12/11

• Divulgação do gabarito: 24/11

• Divulgação dos resultados: 16/1/2024