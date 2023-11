MEC revela resultados do Enade 2022

publicidade

Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2022 (Enade) foram apresentados ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (Inep/MEC). O Enade avalia, anualmente, um ciclo de cursos do Ensino Superior no país. É obrigatório e constituído por Questionário do Estudante e prova de desempenho (com itens de formação geral e específicos).

Em 2022, o Enade avaliou cursos vinculados ao Ano III, envolvendo 26 áreas, 594.013 inscritos, entre cursos de graduação de bacharelado (75%) e superior de tecnologia (25%).

Além dos resultados nas provas, o Enade, via Questionário, permite traçar o perfil socioeconômico dos estudantes avaliados. A informação contextualiza os resultados da prova, pode ajudar na definição de políticas públicas e guiar melhorias das próprias instituições e nos cursos. O Inep orienta que as instituições se apropriem dos dados para melhorar seus processos pedagógicos.

O perfil apurado revela que predominam estudantes: mulheres (59,6%), brancas (52,9%), solteiras (67,9%), com pais sem graduação (67,2%), com renda familiar entre 1,5 e 4,5 salários mínimos (69%) e quem trabalha 40h semanais ou mais (51,4%).

Na educação presencial, a maioria dos concluintes são jovens de até 24 anos. E no ensino a distância (EAD), a faixa etária predominante é de 31 a 40 anos. EAD corresponde a 48,7% das matrículas dos cursos do Enade 2022; e a 40% dos concluintes que fizeram as provas do Enade 2022.

Já entre os concluintes que receberam subsídios ou bolsas para custear todas ou a maior parte das mensalidades, 31,6% dos estudantes têm benefícios ou financiamentos públicos; e 18,2% de instituições públicas e 2,8% particulares receberam algum tipo de auxílio permanência. Dos concluintes de instituições privadas, 43,1% receberam alguma bolsa; e 9,9% obtiveram algum tipo de financiamento.

Com expectativa de notas em torno de 60 pontos, cursos de bacharelado, como Comunicação Social/Jornalismo (56,89), Secretariado Executivo (57,82) e Turismo (54,03) têm médias nacionais próximas às esperadas. E nos cursos tecnológicos, destaque para tecnologia em Design de Moda (60,04), com a maior média. Já a conclusão dos cursos do Enade, entre 2017 e 2022, varia: 11% a 16%, nos bacharelados; e 23% a 30%, tecnológicos.