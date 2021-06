Medicina é o curso mais concorrido da Ufrgs

publicidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta quinta-feira, a densidade de cursos do Vestibular 2021/1. No topo da lista, aparece o curso de Medicina, com 122,2 candidatos por vaga. São 5.988 candidatos para 49 vagas. Na sequência, aparecem os cursos de Psicologia (Diurno), com 26,79; Medicina Veterinária, com 20,65; Direito (Noturno), com 16,78; e Odontologia (Diurno), com 16,29 candidatos por vaga.

Conforme a Ufrgs, foram 18.622 inscritos para as 2.562 vagas oferecidas na seleção, que disponibiliza as vagas antes destinadas ao Vestibular no primeiro semestre deste ano letivo. Deste total, 9.831 pessoas concorrem às vagas de acesso universal, e 8.791 pelo sistema de ações afirmativas (cotas). O edital do Vestibular 2021/1 está disponível neste link.

O resultado preliminar está programado para ser divulgado até o dia 19 de junho, e o resultado final sai em 23 de junho. O Processo Seletivo 2021/1 da Ufrgs usa desempenhos dos candidatos já obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e/ou no Concurso Vestibular nos anos de 2017 a 2020, para ocupação das vagas no semestre 2021/1 em 82 opções de graduação.

A lista completa dos cursos mais disputados da Universidade está disponível neste link.

Confira a lista dos 15 maiores registros de candidatos por vaga:

1. Medicina: 122,2

2. Psicologia (Diurno): 26,79

3. Medicina Veterinária: 20,65

4. Ciências Jurídicas e Sociais (Direito - Noturno): 16,78

5. Odontologia (Diurno): 16,29

6. Enfermagem: 15,39

7. Design Visual: 15,29

8. Publicidade e Propaganda: 14,11

9. Jornalismo: 12,5

10. Nutrição: 12,14

11. Fisioterapia: 11,9

12. Biomedicina: 11,8

13. Arquitetura e Urbanismo: 11,46

14. Ciências Jurídicas e Sociais (Direito - Diurno): 11,04

15. Ciência da Computação: 10,25