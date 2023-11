Melhores escolas, Foguetes UCS e Vestibular. Confira a Agenda do Ensino desta sexta-feira, 17/11

publicidade

Escolas públicas em destaque internacional

As escolas públicas Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal (Ceará), e Professor Edson Pisani, em Belo Horizonte (Minas Gerais), foram eleitas entre as vencedoras do Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023. A premiação é da plataforma britânica T4 Education, com apoio de Fundação Lemann, Accenture, American Express e Yayasan Hasanah. Além das brasileiras, também foram selecionadas escolas de Colômbia, Índia, Israel e África do Sul. Cada uma delas receberá o valor de US$ 50.000. E até 23/2/2024, estão abertas as inscrições para a competição de 2024.



Competição de Foguetes UCS

Até 21/11, o Campus Universitário da Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), inscreve para a VII Competição Regional de Foguetes, que acontecerá no dia 25/11. Podem se inscrever estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. A competição utiliza foguetes feitos de garrafa pet de 2 litros. E as equipes serão repartidas em duas categorias (ensinos Fundamental e Médio); e compostas por três estudantes da mesma série e escola, e um docente líder. E mais informes: tcsevero@ucs.br.



Vestibular UFN

A Universidade Franciscana, em Santa Maria, divulgou os locais de prova para os candidatos ao seu Vestibular de Verão, que será realizado no dia 18/11.