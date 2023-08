Monitoramento indica déficit de educadores na rede estadual de ensino

publicidade

Faltam mais de 1,5 mil horas de professores na rede estadual de ensino, segundo recente levantamento feito pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do RS (AL). As informações foram apuradas com base no relato de instituições de ensino. Até agora, com 73 escolas ouvidas, a falta é de 2,1 mil horas de funcionários; e 880 horas de gestão.

A amostra preliminar do novo projeto especial de monitoramento foi apresentada em reunião da AL, nesta semana (em 8/8), pela presidente da Comissão, deputada estadual Sofia Cavedon. Os dados indicam que faltam docentes, principalmente, para as disciplinas de Educação Física, Língua Portuguesa, Inglês e Anos Iniciais; além de bibliotecárias. “Muitos estabelecimentos estão com falta (de profissionais) desde o início do ano”, revela Sofia, acrescentando que o documento foi encaminhado à Secretaria da Educação do RS e ao Ministério Público, pedindo providências.

Em nota, a Secretaria Estadual informa que “elabora um estudo específico acerca do quadro de recursos humanos de Magistério e Servidores de Escola”. Argumenta que a medida visa projetar a necessidade de contratação de professores ao longo dos próximos anos. “O mapeamento servirá como elemento estratégico para o provimento de cargos, em conformidade com o Regime de Recuperação Fiscal e com a Lei da Responsabilidade Fiscal.” E afirma que todas as solicitações das escolas estaduais são atendidas por meio de novas contratações emergenciais, convocações de professores efetivos, ampliação de carga horária docente; bem como concurso público em vigência e que busca suprir componentes curriculares com maior necessidade.

Faltam profissionais para preenchimento de carga horária

Professores: Português (133h), Ed. Física (158h), Ed. Artística (19h), Ensino Religioso (40h), Espanhol (80h), Inglês (114h), Matemática (60h), Iniciação Científica (40h), Anos Iniciais (120h), Geografia (45h), História (25h), Química (35h), Física (20h), Lab. de Atividades (80h), Ciências (20h), Prof. Substituto (20h), Didática (40h), Jornalismo/Marketing (40h), Trilhas Pedagógicas (17h), Projeto de Vida (60h) e Bibliotecária (420h).

Limpeza (580h), Merendeira (540h), Monitor de Inclusão (120h), Monitor (400h), Vigilante (60h), Secretária (400h), Ag. Fin. (20h) e Ag. Adm. (20h). Equipe Diretiva: Direção (40h), Vice-direção (120h), Orientação (380h) e Supervisão (340h).

