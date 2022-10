Mostratec reúne mais de 2 mil jovens cientistas

publicidade

A 37ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), que começou na última terça-feira, e se estende até esta quinta-feira, no centro de eventos Fenac, em Novo Hamburgo, conta com 666 projetos inscritos, representantes de 21 estados brasileiros e oito países.

O evento gratuito, organizado pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, vinculada à Secretaria Estadual da Educação, visa incentivar a inovação e ciência entre crianças e jovens. Anualmente, a atividade mobiliza estudantes, que participam com projetos científicos ou tecnológicos.

A mostra se divide em Mostratec, com 329 iniciativas dos ensinos Médio e Técnico; e Mostratec Júnior, com 264, do Ensino Fundamental, e 73, da Educação Infantil. Os trabalhos contemplam 14 áreas, como Ciências Planetárias, Ambientais, da Saúde e da Computação.

Uma das atrações é a distribuição de prêmios e incentivos educacionais, possível em razão da participação de 39 organizações (públicas e privadas). O diretor-executivo da Fundação Liberato, Ramon Hans, explica que “estão reunidos aqui mais de 2 mil estudantes pesquisadores e 650 professores orientadores. Um movimento que se inicia na sala de aula e ultrapassa os limites físicos desses ambientes”.

Com visitação das 13h30min às 21h, a mostra oportuniza e custeia sete vagas para a Feira Internacional de Ciência e Engenharia (Isef), em Dallas (EUA). Neste ano, os finalistas competem por prêmios como bolsas de estudo, estágios e viagens de campo. A premiação reserva uma vaga, com viagem patrocinada, para uma feira na Suíça e outra na Tunísia. Paralelamente, ocorre o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (Siet), os Jogos Mostratec, a Corrida Mostratec/Sesc e o Desafio de Robótica Mostratec Atto.

O governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, e as secretárias estaduais adjuntas da Educação, Stefanie Eskereski, e de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, prestigiaram a abertura do evento. “Os temas que a Mostratec trata são considerados fundamentais em nosso governo. A ciência, que nos fez superar a pandemia; a inovação, na qual o RS ocupa o 1º lugar no país, segundo o ranking do Centro de Liderança Pública; e a educação, que é a base de tudo. São três pilares e caminhos que nos levarão a um futuro melhor”, assinalou Ranolfo.