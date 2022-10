Nova graduação em Ciência da Computação chega a Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre conta agora com uma grande novidade na Educação Superior. Foi inaugurada nesta quarta-feira, no Instituto Caldeira, a nova graduação em Ciência da Computação da Atitus Educação. O coordenador do curso, Eduardo Isaia Filho, explica que a intenção é oferecer o que há de mais inovador no setor da tecnologia, com estudo alinhado a necessidades do mercado. “Estar aqui possibilita que os alunos criem o networking deles. Faz todo sentido ter um curso de computação nesse hub de inovação.”

Eduardo acrescenta que não existe o conceito de disciplinas, mas o de skills. Assim, revela que “a cada semestre já entregamos uma microcertificação, possibilitando que os alunos possam exercer funções no mercado”. Já Daniel Sperb, vice-presidente de Inovação Acadêmica da Atitus, destaca que o objetivo é oferecer curso de qualidade e que estimule os alunos por meio de desafios reais de empresas que foram incluídos ao longo dos oito semestres do curso. Cita que um dos objetivos é tornar a inovação do espaço acessível a todos. E que existem oportunidades de financiamento e bolsas.

As inscrições para o curso estão abertas até 17 de novembro pelo site da Atitus Educação.