Novo programa tem foco em Educação Profissional

publicidade

A Educação Profissional conquista espaço e amplia investimentos, por meio de projetos nacionais e estaduais. Na última semana, o governo federal lançou ação transversal, no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltado ao desenvolvimento econômico e à inclusão social; maior geração de emprego e renda; e redução de desigualdades no Brasil.

A Comissão Interministerial de Qualificação Profissional, Emprego e Inclusão Socioeconômica, a Qualifica-PAC, é coordenada pela Casa Civil e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); e faz parte das 173 medidas institucionais previstas no plano de investimentos. Desse programa, fazem parte nove ministérios, incluindo o Ministério da Educação (MEC).

A Qualifica-PAC terá atuação em todas as regiões, com o objetivo de identificar gargalos na formação profissional e promover qualificações. Também será elaborado o “Mapa da Escassez”, para identificar locais onde a demanda ultrapassa a oferta de quadro técnico qualificado. A comissão vai mapear áreas com estoque de pessoal formado e oferta de cursos e qualificação. O Novo PAC prevê gerar 2,5 milhões de empregos diretos, e 1,5 milhão indiretos.

O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Getúlio Marques Ferreira, explica que o ministério irá articular redes ofertantes de Educação Profissional e Tecnológica, universidades e setor empresarial, para alinhar a demanda com a oferta de cursos; além de busca ativa de profissionais qualificados e estudantes evadidos em setores com alta demanda.

Setores Prioritários

Construção civil, indústria naval, transição energética, transformação digital, saúde e “criação de capacidades estatais” foram áreas determinadas prioritárias. A partir delas, serão elaborados mapas detalhados sobre empregos, empresas e organizações, além da escassez de mão de obra, estoque de pessoal formado e impactos dos investimentos deste Novo PAC.

RS oferece mais de 22 mil oportunidades

Estudantes da rede pública estadual já podem se matricular em uma das 63 opções de cursos técnicos que estão sendo oferecidos para o ano letivo de 2024. Ao todo, são mais de 22 mil vagas ofertadas nas 157 escolas de Educação Profissional no Estado. Destas, 25 são escolas técnicas agrícolas; e duas são de agronegócios.

O prazo de inscrição para pré-matrícula em cursos técnicos, que começou na segunda-feira (13/11), segue até 1°/12.

A oferta dos cursos no Estado ocorre de forma integrada, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio. E as áreas profissionais estão divididas em 11 eixos tecnológicos. São eles: Recursos Naturais; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Produção Industrial; Segurança; Produção Cultural e Design; Produção Alimentícia; Infraestrutura; Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Controle e Processos Industriais; e Ambiente e Saúde.

As designações dos estudantes para as escolas públicas pretendidas começam a partir do dia 29/12. E, entre o período de 4 a 17/1/2024, os candidatos e seus respectivos responsáveis precisarão confirmar a matrícula, de forma presencial nas escolas, portando os documentos necessários para o preenchimento da vaga.