Oportunidades, formações e capacitação. Conferir a Agenda do Ensino desta sexta-feira, 28 de julho

Feira de Oportunidades Ufrgs

Na próxima semana, de 1º/8 a 3/8, a Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, realizará a Feira de Oportunidades (FOp). O evento gratuito e aberto ao público - que neste ano volta a ser presencial - promove contato entre estudantes e mercado de trabalho. Na Escola de Engenharia da Ufrgs (av. Osvaldo Aranha, 99), serão reunidas empresas de diversos segmentos, proporcionando a troca de experiências e ideias. Inscrições pela plataforma Start, criada por universitários para integrar o estudante ao mercado. Mais informações pelo Instagram @feiradeoportunidadesufrgs.

Formação para professores no Instituto Ling

O Instituto Ling inscreve, até 31/7, ao programa gratuito de formação de professores da rede pública. O trabalho, em 15 encontros, de 15/8 a 28/11, abordará cultura, arte e inovação nos espaços de ensino. Será às terças-feiras, das 19h às 21h30min, no auditório do centro cultural, em Porto Alegre (rua João Caetano, 440, Três Figueiras). As aulas serão ministradas por professores universitários com experiência e pesquisa nas áreas de comunicação e design. Matrículas pelo site: institutoling.org.br. Caso as vagas não sejam todas ocupadas, o público em geral também poderá participar (contatar pelo e-mail instituto.ling@institutoling.org.br).

Tribos Jovens Empreendedores

Até 30/7, o projeto Tribos Jovens Empreendedores inscreve para capacitação gratuita e on-line voltada a educadores e alunos, do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, através do programa Educação Empreendedora. Serão abordados temas de autoconhecimento, educação financeira, empreendedorismo social, empoderamento e protagonismo jovem. Essa é a última turma prevista para o projeto. Os cursos serão por meio de atividades síncronas e assíncronas, num total de 8h para docentes; e 16h para alunos. Inscrições abertas para educadores e para estudantes.