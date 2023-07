Feevale: mercado de trabalho em foco

publicidade

Conectada às necessidades do mercado de trabalho, a Universidade Feevale, com campus sede em Novo Hamburgo, recebe inscrições para diversos cursos de pós-graduação lato sensu, que compreende as especializações e os MBAs (Master Business Administration). As formações estão direcionadas para suprir a demanda do mercado por profissionais atualizados e de múltiplas competências, contando com professores renomados em suas respectivas áreas de atuação.

A diretora de Captação e Novos Negócios da Feevale, Tamires Becker, ressalta que, cada vez mais, a formação acadêmica requer continuidade de estudos, atualização, qualificação e, muitas vezes, ruma a outros setores de interesse. A pós-graduação é, assim, importante elo para “continuar aprendendo e se aprimorando, mesmo já inserido no mercado de trabalho. E, às vezes, agregando conhecimento ou buscando outras áreas”. A professora acrescenta, ainda, a rede de contatos possíveis que se abrem por meio de uma pós.

A oferta de cursos de pós lato sensu na Feevale ocorre por trimestre, com inscrições abertas atualmente. E os estudos stricto sensu são a cada semestre. Conforme Tamires, a missão da Universidade é oportunizar, a todos os mais de 60 cursos de graduação da Universidade, um aprofundamento em conhecimento e pesquisa, preenchendo as diversas áreas; e com vocação bem presente em saúde e inovação.

A dinâmica do ensino e novas tecnologias são preocupações, que, segundo a diretora, mobilizam a Feevale a estar atenta a necessidades dos alunos, demandas e mercado, assim como a buscar ações, empreender esforços junto a empresas parceiras, em intercâmbios e novidades no exterior. Por isso, também a modalidade dos cursos abre possibilidades a estudos totalmente on-line, híbridos e presenciais, com moderna estrutura.

Para o digital, há plataforma de ensino e suporte de professores e tutores, com robusta formação para apoio, com alto percentual de mestres, doutores, além de convidados que são referência no mercado. E no ensino presencial, a Feevale dispõe suportes e espaços educativos diversos, como salas diferenciadas, tecnologias educacionais, multimídias, laboratórios de última geração e bibliotecas.

Curso de Biologia Molecular

Já estão abertas as inscrições para a especialização em Biologia Molecular Aplicada à Saúde, da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo. A formação é voltada a profissionais das áreas de Biomedicina, Biologia, Farmácia e Medicina que se interessem pela temática do curso. Com início das aulas previsto para 18/8, a especialização diferenciada promove formação continuada do analista laboratorial, abordando aplicação da Biologia Molecular em prevenção, diagnóstico e monitoramento de doenças.

Os encontros acontecerão de forma híbrida, com atividades on-line e presenciais, às sextas-feiras (das 18h às 22h); aos sábados (8h30min às 12h30min e das 13h30min às 19h30min), com aulas presenciais; e aos domingos (8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min), contando com aulas on-line.

A coordenação do curso fica a cargo do professor Tiago Santos. E as inscrições devem ser feitas pelo site. o mesmo endereço digital é possível acessar mais informações sobre investimento, corpo docente e disciplinas do curso.

Especializações e MBAs

Para especializações e MBAs, a Feevale realiza processo seletivo simplificado. Mestrados e doutorados exigem mais documentos. E há facilidades, descontos e bolsas de estudos; especialmente a egressos da Universidade. Entre os cursos com vagas abertas estão:

Alergia Alimentar e Nutrologia Pediátrica (on-line);

Movimentos Educacionais Contemporâneos (híbrido);

Treinamento e Prescrição de Exercícios (híbrido);

Arte Contemporânea: poéticas visuais (híbrido);

Psicopedagogia: abordagem clínica e institucional (híbrido);

Biologia Molecular Aplicada à Saúde (presencial);

Comportamento Organizacional e Liderança (presencial);

Terapia Intensiva (híbrido); Enfermagem em Urgência e Emergência (híbrido);

Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Esportiva (híbrido);

Processo Civil e Garantismo Processual (on-line);

Enfermagem em Terapia Intensiva Neonatal (presencial);

Arquitetura de Interiores: sustentável e inovadora (híbrido).

Já os cursos MBAs são:

Marketing de Relacionamento e Vendas (híbrido);

Estratégia e Inovação Empresarial (híbrido);

Gestão e Inovação em Saúde (híbrido).

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José