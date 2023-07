UPF: cursos inéditos no país e exterior

publicidade

Com cursos inéditos no Brasil e na América Latina, a Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece novos cursos de pós-graduação. Ampliando o ritmo da inovação, estão abertas as inscrições para ampla gama de estudos de especialização, MBA, mestrado e doutorado, todos distribuídos nas modalidades presencial, híbrida e on-line. Entre os destaques, por serem inéditos no Brasil, estão as especializações em Espeleologia, e em Filosofia Intercultural, ligadas às áreas das ciências humanas.

Para quem busca uma formação rápida, a UPF oferece Pós-Graduação 100% on-line, com duração entre 6 e 10 meses. Já cursos híbridos e presenciais têm duração variada, entre 14 e 18 meses, conforme a área, assim como mestrados e doutorados. As opções, nas diversas modalidades, abrangem variadas áreas do conhecimento, como agricultura, saúde, engenharias, veterinária, ciências sociais, artes, entre outras.

Dentre as dezenas de cursos oferecidos pela UPF, dois se destacam pelo ineditismo no Brasil, as especializações: em Patrimônio Espeleológico; e em Filosofia Intercultural, que estão com inscrições abertas para interessados nas áreas das humanidades.

A Espeleologia é a ciência voltada ao estudo de cavernas, e habilita o profissional a emitir licenças ambientais, criar relatórios de pesquisa, prospecção e demais trabalhos de campo associados a cavernas, emissão de laudos e pareceres, e diversas outras atividades sobre patrimônio espeleológico. Os estudantes do curso de especialização da UPF viverão uma imersão, entre 6 a 20/8, na Serra das Andorinhas. O estudo, realizado em parceria com a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM), é inédito no país, por ser o primeiro curso de lato sensu na área a ser oferecido no Brasil.

Jacqueline Ahlert, coordenadora do curso, explica que a especialização habilita os egressos para um mercado de trabalho em expansão e com escassez de profissionais. “É algo que tanto a comunidade acadêmica vinculada à Espeleologia, quanto os profissionais do setor aguardavam com bastante expectativa. A alta procura foi motivada pela inexistência de formação acadêmica lato sensu. Então, como era um projeto gestado há muito tempo, a Sociedade Brasileira de Espeleologia comemorou muito essa iniciativa e, após muitos anos, o projeto está sendo executado agora”, argumenta a professora Jacqueline.

Já a Especialização em Filosofia Intercultural é inédita no Brasil e na América Latina. Daniel Confortin, um dos coordenadores do curso, revela que visa oferecer uma formação que contribua para práticas educativas e cidadãs mais abertas culturalmente. “É dividido em disciplinas gerais, de perspectiva histórica das filosofias de todo o mundo; e seminários, que buscam promover debates, diálogos e reflexões em áreas e conceitos específicos”, explica o professor. As aulas tratam de filosofias chinesas, indianas, africanas e latino-americanas em diferentes contextos históricos e áreas. E os seminários, questões relativas à lógica, metafísica, ética e estética, além de propor exercícios filosóficos contemplativos.

Inscrições

Com professores altamente qualificados e estrutura de ponta distribuída em salas de aula e laboratórios no campus da UPF, os cursos de especialização estão com inscrições abertas, e todas as opções podem ser encontradas no site. Já o contato direto com o setor de atendimento é pelo e-mail informacoes@upf.br; ou pelo telefone (54) 99942-6568 (WhatsApp).

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José

Veja Também