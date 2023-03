Pesquisadores do itt Oceaneon realizam expedição antártica durante quase dois meses

publicidade

Em busca de pistas climáticas, os pesquisadores do Instituto Tecnológico de Paleoceanografia e Mudanças Climáticas, itt Oceaneon, realizaram uma expedição antártica, que durou quase dois meses. A equipe coletou fósseis e microfósseis que datam de 23 a 66 milhões de anos.

O coordenador do itt Oceaneon, Gerson Fauth, a aluna de pós-doutorado do projeto Paleoclima da Geologia Unisinos, Leslie Márquez e a doutoranda do PPG em Geologia da Unisinos, Bruna Schneider embarcaram na Operantar 41, uma operação que faz parte do Programa Antártico Brasileiro. A saída do Brasil aconteceu no dia 28 de dezembro e a primeira parada foi em Punta Arenas, no extremo sul do Chile, onde a equipe realizou atividades de campo juntamente com pesquisadores do Instituto Antártico Chileno (INACH). Em seguida, embarcaram no navio Ary Rongel, atravessaram a Passagem de Drake e pararam na Base Brasileira sediada nas Ilhas King George.

Na sequência, o trio foi lançado de helicóptero na Ilha Seymour, onde aconteceu o trabalho de campo. A localidade reserva materiais ricos para os estudos geológicos: nela são encontrados fósseis que contam a história geológica da evolução do Atlântico Sul e do rompimento entre América do Sul e Antártica, fenômeno que causou uma importante mudança climática. Segundo Fauth, estudos desses eventos permitem traçar relações com as alterações climáticas atuais, ajudando a prever o que pode acontecer no futuro.

Por aproximadamente um mês, a equipe coletou fósseis e microfósseis nos afloramentos. "Realizamos caminhadas de até 20 km reunindo amostras e fazendo perfis geológicos destes sedimentos. Essas rochas que datam de 23 a 66 milhões de anos nos possibilitarão estudar momentos de aquecimento e esfriamento da terra", explica Fauth. Os pesquisadores foram resgatados pelo navio Ary Rongel para o retorno e chegaram em terra firme no Brasil no dia 22 de fevereiro.

De acordo com Fauth, o material seguirá agora para análise nos laboratórios do itt Oceaneon e o resultado da pesquisa será relatado em artigos científicos. "Recebemos com muita alegria a oportunidade de realizar uma expedição como essa, que nos dá acesso a amostras raras de serem coletadas, fósseis que contam a história da nossa evolução. Essa imersão de estudo das mudanças climáticas possibilita o desenvolvimento da pesquisa científica e estimula a formação acadêmica de mestres e doutores", finaliza.

Veja Também