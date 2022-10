Pesquisas revelam perfil dos professores no Brasil

publicidade

No mês em que se comemora o Dia do Professor, dados dos censos Escolar 2021 e da Educação Superior 2020, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), revelam que o Brasil possui 2,2 milhões de professores na Educação Básica; e 323.376, no Ensino Superior. O Censo Escolar aponta que 595 mil docentes atuaram na Educação Infantil no ano do levantamento. Já o Ensino Fundamental concentrou a maior parte dos profissionais da Educação Básica: 1.373.693 (62,7%), dos 2,2 milhões. E um total de 516.484 atuou no Ensino Médio.

Professoras correspondiam à maioria, em todas as etapas do Básico, conforme a pesquisa: 96,3%, na Educação Infantil; 88,1%, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e 66,5%, nos Anos Finais do Fundamental. Já no Ensino Médio, 57,7% dos docentes eram mulheres.

Quanto à docência em cursos de graduação, especificamente relativo ao grau de formação, o Censo da Educação Superior 2020 mostrou que 35,2% (113.740), dos 323.376 professores possuem mestrado; e 48,9% (158.225), doutorado. Os doutores são mais frequentes na rede pública, enquanto, na rede privada, a maior parte é de mestres, no ano da pesquisa. Homens são maioria nas duas redes de ensino. E o perfil médio do corpo docente expôs, ainda, que 39 anos é a idade mais frequente entre os atuantes em instituições públicas; e 40 anos, entre os professores de instituições privadas.

Outros indicadores também revelaram mais dados sobre os docentes. Exemplo disso é o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021, que apresentou os resultados em setembro. Entre os meios de apurar informes sobre o ambiente de aprendizagem, o relatório conta com os questionários respondidos por professores. São abordados temas que permeiam a atuação deles, como condições de trabalho, formação profissional ou práticas pedagógicas.