Planetário da Unipampa promove inclusão e acolhimento

Promover um passeio com recursos de acessibilidade é meta de professores da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no Campus Bagé, em sessões para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Planetário. A iniciativa, batizada de “Sessão Azul do Planetário”, foi idealizada pela professora Amelia Rota Borges de Bastos.

A educadora explica que a atividade foi pensada para oferecer às crianças e famílias de autistas oportunidade de um passeio tranquilo, sem medo de preconceitos e estigmatização. Para o desenvolvimento, foi construída uma parede sensorial (com a colaboração de alunos de Engenharia de Produção), confeccionadas almofadas, e adquiridos óculos de âmbar e lanternas, para facilitar a adaptação das crianças ao Planetário.

A 1ª sessão ocorreu em 8 de junho para as crianças da organização Caminho da Luz. Após, foram alunos do Centro de Reabilitação e Apoio, em Candiota, e da Associação Janelinha para o Mundo.