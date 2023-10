Porto Alegre abre inscrições para Educação Infantil

publicidade

De 15/10 a 15/11, candidatos a vagas em Educação Infantil em Porto Alegre devem ser inscritos para matrícula de novos alunos e transferência. Podem concorrer às vagas, crianças com até 5 anos e 11 meses de idade, completados até o dia 31 de março de 2024. E o procedimento é válido para as escolas próprias e parceiras, que atendem a Educação Infantil na Capital.

As inscrições poderão ser feitas de forma on-line ou presencial, em todas as escolas da rede. Ou, ainda, realizadas na Central de Vagas da Educação Infantil (Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, no Centro Histórico). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

A lista será divulgada dia 20/11, nas próprias escolas. E o período de matrícula dos contemplados com vaga pública será de 20 a 27/11. Detalhes no edital.