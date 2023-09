Power Up Unisinos, Mundo Feevale e URI Profissões. Confira a Agenda do Ensino desta quarta, 27/9

publicidade

Power Up Unisinos

A Unisinos, em São Leopoldo, promove, nesta quarta-feira (27/9), o Power Up Unisinos. O evento gratuito tem como tema “Trabalhabilidade e Desenvolvimento de Carreira”. Atividades das 17h às 21h, na claraboia da Biblioteca do campus. É aberto ao público em geral, com ou sem vínculo com a Universidade. Inscrição pelo site da Unisinos.

Mundo Feevale

Até 6/10, a Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, realiza o Mundo Feevale. O evento visa auxiliar estudantes e demais interessados na escolha profissional. É prevista a participação de cerca de 7 mil alunos, de mais de 100 escolas. As atividades acontecem no Campus II da Universidade (ERS-239, 2755).

URI Profissões

Com o objetivo de auxiliar estudantes na escolha da graduação, o Campus Frederico Westphalen, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), abrirá suas portas ao público. O URI Profissões, evento anual, será realizado no dia 19/10, pela manhã, à tarde e à noite. Inscrições pelo site: uriprofissoes.fw.uri.br.