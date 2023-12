Prêmio Inovação valoriza projetos educativos no Rio Grande do Sul

publicidade

Os vencedores do Prêmio Inovação Sinepe/RS 2023 foram conhecidos na noite de sexta-feira (8/12), em celebração especial na PUCRS, em Porto Alegre. Isso porque, no último dia 3/12, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS completou 75 anos.

Na reconhecida festa da produção educativa de qualidade, o Prêmio Inovação visa divulgar e incentivar ações pedagógicas. Nesta edição, foram destacados 12 projetos de escolas particulares, dentre 136 inscritos, de 28 cidades. E as categorias que valorizam propostas de inovação em sala de aula e transformação na comunidade escolar são: Comunicação e Marketing, Estudante Protagonista, Gestão Institucional e Responsabilidade Social.

Ao cumprimentar a trajetória do Sinepe/RS, a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, assinalou não se tratar “de um CNPJ, mas de pessoas que constroem educação no Estado”. E o presidente do Sinepe, Oswaldo Dalpiaz, ressaltou a beleza e profundidade dos trabalhos participantes. “Que outras instituições possam seguir o exemplo”, sugeriu, lembrando a importância da inovação, como preocupação constante e voltada à melhoria, ao avanço, significado e respostas a novas necessidades e cenários.

Sinepe revela os premiados 2023

Na premiação do Sinepe/RS, a categoria Gestão Institucional indicou 1º lugar para o “Núcleo de Internacionalização do Colégio Marista Rosário” (Colégio Rosário, Porto Alegre). Na categoria Responsabilidade Social, venceu “Construindo pontes, criando laços” (Colégio La Salle São João, Porto Alegre). Na categoria Estudante Protagonista, a vitória foi da “Rede de apoio em... luz, câmera, protagonismo e ação! (Colégio Santa Clara, Getúlio Vargas). E na categoria Comunicação e Marketing, o ouro ficou com “Da Escola Para o Mundo: o posicionamento do Colégio Farroupilha em prática” (Colégio Farroupilha, Porto Alegre). E houve, ainda, uma Honra ao Mérito em cada categoria.

Além dos premiados, dez trabalhos que conquistaram entre 4º e 6º lugar em cada categoria também foram homenageados pelo Prêmio Sinepe/RS 2023, com certificado de Menção Honrosa. E foram ainda lembradas instituições que fazem história no RS e que, neste ano, completaram 75 e 100 anos. São os centenários Colégio Notre Dame (Passo Fundo) e o Colégio Franciscano São José (Erechim); e com 75 anos, as escolas Fundamental São José (Barra do Ribeiro) e Regina Coeli (Veranópolis).