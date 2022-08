Prazo de inscrições para o Processo Seletivo Adicional da Ufrgs termina nesta segunda

publicidade

O prazo de inscrições gratuitas para o Processo Seletivo Adicional 2022/2 da Ufrgs termina nesta segunda-feira, às 23h59. Os interessados devem acessar o site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse) e concorrerão com as notas já obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2018 a 2021 ou no próprio Vestibular nas edições 2018, 2019, 2020 e 2022. São oferecidas 560 vagas em 24 opções de cursos. O processo é realizado de forma complementar para as vagas não ocupadas no Concurso Vestibular 2022, aplicado em fevereiro.

O formato proposto segue os mesmos moldes dos Processos Seletivos realizados em 2021. Para o Enem, são necessários os escores mínimos de 450 em cada uma das provas objetivas e 500 na redação; para o Vestibular, é preciso que o participante não tenha sido eliminado do concurso. O processo adicional conta com a reserva de vagas para as ações afirmativas (cotas), e os interessados devem consultar as exigências de cada uma das oito modalidades.

Os cursos com maior número de vagas são: Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (65 vagas), Administração Pública e Social (45), Pedagogia (40), Biblioteconomia (38) e Engenharia Metalúrgica e Química (37 em cada).

A publicação da densidade de inscritos está prevista para o dia 12 de agosto. A lista preliminar de classificados será divulgada em 16 de agosto e a lista final sai no dia 25 de agosto. O semestre de graduação de 2022/2 se inicia em 17 de novembro.

Vagas de cada curso:

Administração/Noturno – 28

Administração Pública e Social/Noturno – 45

Agronomia – 22

Arquivologia/Noturno – 14

Biblioteconomia – 38

Ciências Atuariais/Noturno – 8

Ciências Contábeis/Noturno – 10

Ciências Sociais/Noturno – 20

Educação Física – 16

Engenharia de Alimentos – 12

Engenharia Elétrica – 25

Engenharia Metalúrgica – 37

Engenharia Química – 23

Farmácia – 8

Física/Licenciatura/Noturno – 14

Geografia/Noturno – 10

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – 65

Matemática/Licenciatura/Noturno – 27

Pedagogia – 40

Química – 37

Química/Licenciatura/Noturno – 10

Saúde Coletiva/Bacharelado/Noturno – 20

Teatro/Licenciatura – 3

Zootecnia – 28