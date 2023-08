ProUni, Educação Ambiental e bolsas. Conferir a Agenda do Ensino desta terça-feira, 1º de agosto

publicidade

ProUni

Na quinta-feira (3/8), termina o prazo da 2ª chamada para comprovação de documentação dos classificados para o 2º semestre/2023 do Programa Universidade Para Todos (ProUni). Os candidatos às bolsas integrais e parciais de estudo em instituições privadas de Ensino Superior devem comprovar as informações prestadas na inscrição. A documentação pode ser entregue via Portal de Acesso Único do MEC ou na própria instituição acadêmica, de modo presencial. É necessário comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo, para bolsas integrais; e de até três mínimos, para bolsas parciais. A divulgação da lista de espera e do início dos prazos para esse grupo está prevista para o dia 18/8.

Educação Ambiental

Ao percorrer a área central de Porto Alegre, na Praça Dom Sebastião, é possível ver placas de identificação em mais de 20 espécies vegetais nativas e exóticas existentes no local. São informações como nome popular e científico, espécie e origem. A iniciativa é de um grupo de estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio, que fazem parte do Grupo de Educação Ambiental (GEA) do Colégio Marista Rosário, um clube estudantil criado para pensar ações de sustentabilidade. O objetivo é intervir no espaço urbano, para educar a população e estimular a preservação. O grupo criou um ECOGuia, documento que apresenta componentes e características de espécies botânicas.

Bolsas de Especialização PUCRS

Até 11/8, as pessoas que realizarem matrículas de graduação na PUCRS, através do processo seletivo de transferência, ganharão bolsas integrais de qualquer curso de especialização ou MBA do Pós PUCRS Online. Para obter o benefício, é necessário ingressar na graduação no 2º semestre de 2023, e no curso de pós do PUCRS Online em até 12 meses após a conclusão da graduação.