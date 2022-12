Prova da OAB tem suposto vazamento

publicidade

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Cfoab) divulgou nesta segunda-feira um comunicado sobre possível vazamento, em grupos de aplicativo de mensagens, do tema da prova prático-profissional da área jurídica de Direito do Trabalho, do 36º Exame de Ordem Unificado, aplicada no úlitmo domingo.

Conforme a Ordem, estão sendo adotadas as providências cabíveis para apuração dos fatos e identificação dos possíveis responsáveis. O órgão solicitou à Fundação Getulio Vargas, banca responsável pela aplicação do certame, informações e determinou a suspensão da correção das provas prático-profissional de Direito do Trabalho até posterior decisão.

O conselho enviou notícia crime à Polícia Federal “para fins de apuração e identificação dos membros do grupo do aplicativo de mensagens em que foram enviadas fotos e noticiando a possível peça profissional que seria cobrada na referida área”. A nota foi assinada pelo Conselho Federal da OAB, Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e Comissão Nacional de Exame de Ordem. O comunicado completo pode ser acessado no site da OAB nacional.