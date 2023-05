PUCRS oferece pós on-line em diversas áreas

publicidade

Flexibilidade, variedade de cursos nas diferentes áreas do conhecimento e aulas com professores que são referência no mercado. Essas são algumas das vantagens que a Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), na Capital, oferece nos quase 60 cursos de pós-graduação on-line. E para entregar uma experiência única de aprendizagem, a PUCRS conta com a UOL EdTech, importante empresa de tecnologia para educação no Brasil.

Ranqueada entre as melhores instituições de ensino da América Latina, a PUCRS dispõe de cursos de pós com aulas totalmente on-line, permitindo que o aluno defina o melhor ritmo de estudo. As aulas contam com dois professores e ainda têm a participação de convidados, que são referência e inspiração nas áreas de atuação.

O portfólio de cursos é dividido em: on-line assíncrono e on-line ao vivo. A pró-reitora de Graduação e Educação Continuada, Adriana Kampff, explica que a oferta leva em consideração os diferentes interesses da comunidade, as características dos alunos e as especificidades das áreas dos cursos. E revela que muitas das práticas adotadas no período de aulas remotas, na pandemia, foram mantidas nos cursos de Educação a Distância (EAD). “As pessoas se identificaram com essa forma diferente de aprender, seja por entender que é possível ter um ensino de qualidade com professores capacitados; ou por ter orientação e integração com os colegas; além de explorar novos recursos e ferramentas de aprendizagem.”

ON-LINE ASSÍNCRONO. Nos cursos on-line assíncronos, as aulas disponíveis na plataforma de ensino são gravadas com a presença de alunos em sala de aula. Isso é possível porque as disciplinas de pós on-line também são ofertadas como certificações individuais presenciais, em encontros onde as aulas são capturadas. “Esse diferencial traz naturalidade para a maneira como os professores trazem os conhecimentos”, pontua Adriana, acrescentando que o método expõe a troca de ideias em sala de aula, dúvidas levantadas, entre outras interações.

Antes de ficarem disponíveis digitalmente, os vídeos ainda passam por edição e adição de legendas, com referências e observações do professor. Além disso, a gravação gera um e-book digital com mapa interativo. “O aluno pode navegar por esses materiais, tirar dúvidas e propor discussões nos fóruns”, esclarece.

ON-LINE AO VIVO. Em pós-graduação on-line ao vivo, as turmas participam por webconferência e todas as trocas ocorrem, simultaneamente, entre alunos e professores. Para isso, a PUCRS adotou o uso da plataforma Zoom, implementada durante a pandemia, onde é possível criar subgrupos de conversa, mandar mensagens por chat e interagir ativamente. Ao final dos estudos realizados, Adriana destaca a possibilidade de elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com intervenção prática e orientação próxima dos docentes da universidade.

Os cursos de pós-graduação on-line da PUCRS são voltados a profissionais com objetivos diversos, desde aqueles que buscam atualização em seu campo de atuação, até aos que desejam um redirecionamento de carreira. O portfólio completo de cursos, grades curriculares e inscrições podem ser acessados pelo site.

