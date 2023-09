Ranking destaca Universidades gaúchas

publicidade

O ranking QS 2024, das melhores universidades da América Latina e do Caribe, foi divulgado pela Quacquarelli Symonds, empresa britânica analista global de educação acadêmica. O levantamento envolve 25 países e 430 Instituições de Ensino Superior (IES). E foram analisadas 97 universidades do Brasil; e 14, do RS, destacando-se Ufrgs, PUCRS, UFSM, UFPel e Unisinos, entre as cinco melhores.

A Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, está na 18ª posição geral. E é 7ª, entre as brasileiras; e 3ª, entre as IES federais. Já a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) subiu 11 posições (70ª, na América Latina; 18ª, no Brasil; e 12ª, entre as federais). E a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) melhorou no ranking geral, subiu do bloco 301 a 350, para o 201 a 250.

A classificação da QS considerou quatro frentes: Pesquisa; Empregabilidade e Resultados; Experiência de Aprendizagem; e Engajamento Global. Veja a lista completa em: tinyurl.com/bdfep54w.