Rede estadual do RS capacita docentes para Ensino Médio em Tempo Integral

Professores que atuarão na implementação do Ensino Médio em Tempo Integral no RS estiveram em atividades de formação até a última quinta-feira (11/5), no UniSenac, em Porto Alegre. Com participação de equipes das 30 Coordenadorias Regionais, a Secretaria Estadual da Educação iniciou os trabalhos dia 9/5, junto a coordenadores pedagógicos, diretores e docentes de escolas estaduais.

Entre os temas tratados estão: matriz curricular, modelo pedagógico, gestão, ciclo de acompanhamento formativo e ações protagonistas de estudantes do Ensino Médio em regime integral. No evento também foram apresentados resultados, nessa área, do recente intercâmbio com escolas estaduais de Pernambuco. A secretária de Educação, Raquel Teixeira, destaca a importância da parceria para desenvolver o modelo no RS. “É preciso um olhar atento às particularidades: à nossa cultura, ao nosso espaço, às nossas tradições. É momento muito rico e inspirador porque propõe troca de experiências entre as regionais.

O Ensino Médio em Tempo Integral é projeto da Secretaria que visa, até 2026, ter 50% das escolas públicas de Ensino Médio em tempo integral, atingindo 25% das matrículas nessa modalidade. O currículo integral é de sete horas e meia de aulas diárias, totalizando 1,5 mil horas anuais. A partir deste ano, 111 escolas devem funcionar nessa modalidade, beneficiando 8 mil alunos.