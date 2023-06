Reitores formalizam Fórum para Instituições de Ensino Superior públicas do RS

publicidade

Com nova reunião prevista para agosto, o Fórum de Reitores de Instituições Públicas de Ensino Superior do RS (Foripes-RS) busca consolidar ações conjuntas e formalizar o diálogo entre as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas gaúchas. O grupo foi instituído dia 5/6, com sua 1ª reunião na sede da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A presidente da Foripes-RS, a reitora da UFPel, Isabela Andrade, explica que a iniciativa surgiu de uma vontade antiga, de os reitores de universidades e institutos federais formalizarem conversas, principalmente em relação a demandas em comum, como a questão orçamentária, o enfrentamento da evasão nas IES e a ocupação das vagas ociosas existentes nas instituições.

Neste primeiro encontro, foi definida a presidência, com a reitora da UFPel; e a vice-presidência, o reitor do Instituto Federal do RS (IFRS), Julio Heck. “Pela primeira vez, teremos um coletivo organizado e oficialmente alinhado nas pautas de interesse. Avançaremos muito em cooperações nas áreas de pesquisa e extensão entre as nossas instituições”, avalia o reitor.

Do Fórum, participarão 10 IES: as universidades federais de Pelotas (UFPel), do Rio Grande do Sul (Ufrgs), do Pampa (Unipampa), do Rio Grande (Furg), de Santa Maria (UFSM) e de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). E, ainda, a Universidade Estadual do RS (Uergs); e os institutos federais Sul-Rio-Grandense (IFSul), Farroupilha (IFFar) e do RS (IFRS).

No 2º encontro, em agosto, os reitores definirão o regimento do fórum e darão sequência às pautas em discussão. O Fórum terá reuniões semestrais ordinárias. Em caso de necessidade, reuniões extraordinárias. E planeja maior atuação das IES gaúchas em conselhos e órgãos de fomento à pesquisa, integração entre programas e projetos acadêmicos.