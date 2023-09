Relatório aponta que Ensino Profissional no Brasil requer avanço e investimentos

publicidade

Dentre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o que menos investe em Educação. O dado consta no relatório Education at a Glance 2023, lançado nesta terça-feira (13/9). O estudo internacional revela indicadores que permitem comparar os sistemas educacionais dos 49 países participantes. No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) é responsável pelo tratamento dos indicadores brasileiros.

Esta edição do relatório focou na Educação Profissional, analisando informes como nível de escolaridade, acesso à educação ou recursos para o setor. Assim, considerando investimentos do Ensino Fundamental ao Ensino Superior, conforme o relatório, em 2020, o Brasil investiu US$ 4.306 por estudante (cerca de R$ 21,5 mil); enquanto nos países da OCDE a média foi de US$ 11.560 (R$ 57,8 mil). Porém, a OCDE pondera que o “investimento em Educação como porcentagem do PIB é uma medida da prioridade que os países atribuem à Educação, mas não reflete os recursos disponíveis nos sistemas educativos, uma vez que os níveis do PIB variam entre os países”.

A OCDE aponta que, no Brasil, 11% dos alunos, entre 15 e 24 anos de idade, fazem cursos profissionalizantes. E nos países da OCDE, esse percentual varia de 35% (alunos de 15 a 19 anos) a 65% (20 a 24 anos). Os dados ainda mostram que, em toda a OCDE, menos da metade (44%) de todos os estudantes do Ensino Médio está matriculada no Ensino Profissional.

Sobre as taxas de conclusão do Ensino Profissional em conjunto com o Ensino Médio, chega a 62%, entre os brasileiros que concluem no prazo esperado (sendo 62%, em países da OCDE); e a 70%, dentre os que concluem após mais de dois anos (73%, na OCDE). No estudo, ainda há dados sobre salário dos professores, conclusão do Ensino Médio entre jovens adultos, entre outros informes.

