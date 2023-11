Renegociação do Fies começa nesta terça-feira

publicidade

A partir desta terça-feira, estudantes ou formados que tenham dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem renegociar seus débitos, em condições especiais nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A iniciativa, sancionada, na última semana, pelo presidente Lula, está sendo chamada pelo petista de “desenrola educação”.

Em todo o Brasil, os débitos chegam a R$ 54 bilhões, envolvendo 1,2 milhão de inadimplentes que poderão renegociar as dívidas com descontos de até 99% do valor consolidado. Segundo as informações do governo federal, no Rio Grande do Sul são 38,107 contratos inadimplentes do Fies.

A regulamentação cria condições mais favoráveis de amortização para estudantes com contratos assinados até o final 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023.

Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de junho de 2023 terão desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, no caso de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Para os demais estudantes, os descontos podem chegar a 77%. A medida beneficiará ainda quem estiver com os pagamentos em dia, com vantagens específicas.