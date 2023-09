Rio Grande Seguros e Previdência amplia diálogo sobre finanças

publicidade

Com foco no incentivo à Educação Financeira, a Rio Grande Seguros e Previdência - seguradora constituída pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e pela Icatu Seguros - lançou, nesta semana (em 25/9), campanha para abordar uma disciplina financeira com crianças e famílias.

Com a proximidade do Dia da Criança, em 12/10, a Rio Grande Seguros desenvolveu um kit para presentear os correntistas do Banrisul que aderirem, até 13/10, à campanha de aquisição de seguros de vida individuais e empresariais e coberturas de proteção familiar. A iniciativa é desenvolvida a partir da fábula ‘A Cigarra e a Formiga’, que faz uma analogia à necessidade de, hoje, planejar e pensar no futuro, para obter resultados positivos em longo prazo. Para César Luiz Salazar Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e da Rio Grande Capitalização, e vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, esta história permite que crianças e adolescentes entendam a importância de, “no verão, plantar, para, no inverno, colher”.

O brinde inclui um livro ilustrado com a história da fábula, e os dois personagens, a cigarra e a formiga, em pelúcia. O objetivo desta ação, segundo o presidente, é incentivar o seguro de vida e a previdência; e proporcionar momentos de divertimento, integração e conversa sobre finanças. “De forma lúdica, tentamos fazer com que essa pauta financeira também esteja presente no diálogo de pais com filhos ou de educadores com alunos”, complementa.

A ludicidade e o caráter educativo da campanha são metas para futuras ações da seguradora. “A preocupação é que, além do lúdico, tivesse uma alma, que se pudesse repassar educação e que, talvez, seja o mais impactante”, explica César. E destaca a necessidade de as pessoas compreenderem a importância de investir em seguros e previdência. Para ele, o mercado de seguro de pessoas, que movimentou a economia, em 2022, na ordem de R$ 60 bilhões, poderia ser ainda maior. Assim como o previdenciário, com possibilidade de estar movimentando cerca de R$ 2 trilhões a R$ 3 trilhões, mas que se encontra na margem de R$ 1,2 trilhão. “Isso ressalta a necessidade de trabalhar conceitos educacionais, pois não é que a pessoa não faz seguro porque não quer, é que a gente tem que explicar a importância do seguro. E não é que a pessoa não faça previdência porque não quer, é que ela não percebeu a importância da previdência”, acrescenta o presidente.

Para esta campanha, o grupo prevê em torno de 10 mil novas adesões, mas enfatiza que o principal é experimentar a comunicação, com o propósito inerente ao produto. Mais informes: riograndeseguradora.com.br.

* Sob supervisão de Maria José Vasconcelos