São Borja prepara 500 novas vagas para educação infantil e pré-escola em 2023

A Secretaria Municipal de Educação (SMEd) de São Borja projeta significativo avanço, a partir de 2023, voltado à oferta de vagas na Educação Infantil. No total, serão ao menos 500 vagas em creches, para crianças até três anos, e para a pré-escola, para crianças de cinco anos. O secretário de Educação, João Carlos Reolon, ressalta que a oferta adicional é significativa, “pois representa um incremento da ordem de 50% em relação às vagas atualmente colocadas à disposição na Educação Infantil da rede administrada pela SMEd.”

Já no início do próximo ano escolar, entrará em funcionamento a maior escola infantil da rede municipal, até agora. Serão 256 vagas na Escola Municipal de Educação Infantil Natércia Cunha Santos. A nova EMEI funcionará na área central da cidade nas instalações da antiga APAE, na rua Riachuelo. As instalações foram locadas pela administração municipal, adaptadas para a nova escola e estão prontas para iniciar atividades. O maior número de vagas será para creches, de berçário e maternal, para crianças de até três anos. Também serão recebidas crianças de pré-escolar, de quatro e cinco anos. Serão duas turmas em cada segmento. As inscrições para crianças com deficiência, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades/superdotadas serão recebidas de 16 a 18 de novembro de 2022, pela internet.

Para as demais vagas na Educação Infantil, também serão recebidas pela internet. O período para encaminhar será de 23 de novembro a 9 de dezembro de 2002. Quem não tenha internet pode se utilizar de serviço de apoio na SMEd ou nos CRAS. O prefeito Eduardo Bonotto destaca que outras 260 vagas, principalmente para crianças até três anos, deverão ser abertas na nova EMEI em construção no bairro Maria do Carmo. A obra está há vários anos iniciada, teve problemas no andamento, mas este ano deverá ser concluída. “Com os mais de 500 novos acessos, teremos praticamente estabelecidas as metas no Plano Decenal de Educação para a área infantil”, conclui Bonotto.