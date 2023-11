Salão Ufrgs, Paralisação de Federais e Livro AL. Confira a Agenda do Ensino desta terça-feira, 7/11

publicidade

Salão Ufrgs 2023

Com o tema "Universidade e Comunidade em Conexão", o Salão Ufrgs 2023 traz, até 10/11, debates e ações de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas na Universidade Federal do RS (Ufrgs), com sede em Porto Alegre. O evento busca valorizar as trocas entre Universidade e comunidade. Programação completa disponível no site da Ufrgs.

Paralisação Ufrgs, UFCSPA e IFRS

Na próxima quarta-feira (8/11), acontecerá a Paralisação Nacional dos Servidores Públicos Federais. As federais gaúchas que participarão do movimento são Universidade Federal do RS (Ufrgs), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS (IFRS). As reivindicações estão sendo organizadas pelo Sindicato dos Técnico-Administrativos em Educação da UFRGS, UFCSPA e IFRS (Assufrgs) e pedem por reajuste, equiparação de benefícios, entre outras medidas que podem ser conferidas no site do Sindicato.

AL lança livro

Em 14/11, a Assembleia Legislativa lançará a publicação "Integra - Manual de Comunicação/Democracia e Educação", no 1º andar, do Memorial do Rio Grande do Sul (R. Sete de Setembro, 1020). O lançamento integra a programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, que segue até 15/11.