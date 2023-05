Seleções, workshop e incentivo à leitura. Confira a agenda do Ensino desta terça-feira, 30 de maio

publicidade

Professor Substituto

O Campus Jaguarão do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) está com inscrições abertas para a seleção de professores substitutos. São para docência nas áreas de infraestrutura; e informação e comunicação. As inscrições acontecem de 29/5 a 2/6. Detalhes sobre o processo seletivo no site.

Workshop TransformaTEC

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (Sedetec/Ufrgs), promoverá a 2ª edição do TransformaTEC de 2023. O evento é on-line e destina-se ao público interessado em transformar pesquisas acadêmicas em modelos de negócios. Acontecerá dia 1/6, das 14h às 17h, pela plataforma da Sedetec. Inscrições até 31/5, pelo formulário.

Adote um Escritor

Até 26/6, escolas interessadas no programa Adote um Escritor – da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, com apoio da Câmara do Livro – podem se inscrever. A iniciativa visa fomentar a paixão pela leitura, o gosto pelos livros e contribuir para a formação integral do aluno. Ao participar, as escolas podem promover sessões de leitura, debates, oficinas de escrita criativa e palestras com os autores. Já os escritores que querem participar devem se inscrever via formulário.