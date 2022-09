Sesi promove painel relações do efeito escola e do desenvolvimento tecnológico

publicidade

“A educação é a base de tudo”, é assim que o superintendente regional do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Juliano André Colombo, define o que move seu trabalho. É também com esse pensamento em mente que a Mostra Sesi Com@Ciência realizará um painel na próxima semana com a participação de pesquisadores e professores. O evento acontece em 5 de outubro, às 12h, durante a Mostra Sesi Com@Ciência, na FIERGS, em Porto Alegre.

Para debater as relações do efeito escola e do desenvolvimento tecnológico com o mundo do trabalho, o painel contará com a participação do pesquisador em tecnologias para a educação e professor da Universidade de Columbia, Paulo Blikstein; do professor titular da Cátedra Ruth Cardoso no Insper e professor associado da Faculdade de Economia e Administração da USP, Naércio Menezes Filho; da secretária estadual de Educação do RS, Raquel Teixeira; e do diretor do grupo Tecpon e conselheiro do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), Lisandro Santos.

“A pandemia trouxe à luz algumas coisas, a questão digital veio à tona, mas na aula online. E a aula online não é para o ensino básico. Crianças e jovens precisam de uma escola para aprender a socializar. A tecnologia deve ser um complemento dentro da sala de aula”, defende Colombo. “Uma escola inovadora deve trazer um link entre os estudos e a prática. É isso que dá significado à escola”, acrescenta a gestora educacional na educação básica e corportiva, Sonia Bier.