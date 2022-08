Sinepe-RS elege nova diretoria para a gestão 2022-2025

publicidade

Em votação que ocorreu entre os dias 26 de julho e 24 de agosto, foi eleita a nova diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS (Sinepe-RS) para a gestão 2022-2025. Foram 191 votos contabilizados para a chapa única ao cargo, que tem Oswaldo Dalpiaz como presidente. Ele que é mestre em Filosofia, especialista em gestão, membro do Conselho Estadual de Educação e atuava como vice-presidente do Sinepe/RS na gestão anterior do Sindicato. Já como vices, a nova equipe terá Nestor Raschen e Bruno Eizerik.

Para Oswaldo Dalpiaz, ser eleito ao cargo representa oportunidade de contribuir para o crescimento do Sindicato. "No momento em que o Sinepe/RS comemora 75 anos de existência, estar a sua frente, como presidente, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, com o olhar de que nem tudo está perfeito e que necessita de melhorias", assinala.

A nova gestão, segundo Oswaldo, estará empenhada em auxiliar as instituições de ensino nos novos desafios que se impõe, oferecendo orientação e qualificação a gestores e educadores. A diretoria do Sinepe é ainda integrada por: Celassi Bernardete Dalpiaz (1ª secretária); Marícia da Silva Ferri (2ª secretária); Iron Augusto Müller (1º tesoureiro); e Carlos Roberto Milioli (2º tesoureiro). No Conselho Fiscal: Ademar Joenck; Frederico Lobato Arend; e André Sträher. E os delegados são: Oswaldo Dalpiaz e Bruno Eizerik.

A posse dos dirigentes será no dia 6 de setembro, às 20h, na sede do sindicato, em Porto Alegre.

